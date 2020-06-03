Из Испании в Россию вывозным рейсом вылетели 150 человек

Из Испании в Россию вывозным рейсом компании «Аэрофлот» вылетели 150 человек. Об этом сообщили в российском посольстве.

АГН «Москва» © Александр Авилов

«Вывозной рейс AFL2605 авиакомпании «Аэрофлот» вылетел из Мадрида в Москву в 00:35 по местному времени. На борту 150 человек», — говорится в сообщении в Twitter.

🏁 Вывозной рейс ✈️ AFL2605 авиакомпании @aeroflot вылетел из Мадрида 🇪🇸 в Москву 🇷🇺 в 00:35 по местному времени. На борту 1⃣5⃣0⃣ человек, четыре 🦮 и две 🐈. Отбывающие на Родину россияне благодарят @MID_RF, @minsvyaz_news, @MintransRF и Посольство за слаженную работу! pic.twitter.com/9EtuAztlZj — Посольство в Испании (@EmbajadaRusaRu) June 2, 2020

Ранее посольство России в Афинах сообщило о вывозе из Греции более 50 россиян.

30 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что за границей остаются более 25 тыс. россиян, которые застряли там из-за пандемии коронавируса.