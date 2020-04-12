Из российской психбольницы сбежали шесть пациентов

12 апреля 2020     1
Из российской психбольницы сбежали шесть пациентов

Из Иркутской областной психиатрической больницы сбежали шесть пациентов, сообщает Telegram-канал Mash.

Ночью один из них подошел к дежурному врачу, приставил к горлу неизвестный предмет и потребовал отдать ключи.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов ориентированы на розыск сбежавших мужчин, пишет ТАСС. Предположительно, им от 19 до 28 лет.

В декабре 2019 года два пациента психиатрической больницы имени Кандинского в Чите, находившиеся на принудительном лечении, во второй раз сбежали из медучреждения. В прокуратуре сообщили, что руководство психбольницы не привлекло к охранной деятельности сотрудников охранных организаций, что является обязательным требованием. Кроме того, объект не был оснащен инженерно-техническими средствами охраны.

Источник: Лента.Ру

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