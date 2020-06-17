Яценко заявил, что турнир ACA 106 сдвинут на 13 июля

Президент промоушена по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) Алексей Яценко заявил, что турнир ACA 106 будет сдвинут с 11 на 13 июля.

© Союз MMA России vk.com

По его словам, событие пройдёт без зрителей. Кроме того, сотрудники СМИ также не смогут присутствовать на турнире.

«Сдвинули турнир с 11 на 13 июля, так как ситуация в регионах нестабильна… Мы планировали проводить турнир в Краснодаре, но берём три запасных региона. Так как мероприятие будет в телевизионном формате», — заявил Яценко.

Главным боем ACA 106 станет поединок Артёма Фролова и Ибрагима Магомедова.

Ранее сообщалось, что в ACA планируют провести турнир с участием Емельянеко и Исмаилова со зрителями.