Экономист оценил увеличение цены на нефть WTI

23 апреля 2020     10
Экономист оценил увеличение цены на нефть WTI

19:25

Анна Лушникова

Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT увеличение цены на нефть марки WTI на 29%.

«То, что происходит сейчас — закономерное и естественное развитие событий, потому что резкий скачок вниз был связан с чисто спекулятивными операциями», — сказал он.

По словам эксперта, главная причина была в том, что на рынке «чётко обозначился дефицит мощностей по хранению всей нефти».

«Сейчас же сложилось несколько факторов. Во-первых, те нефтяные трейдеры, которые работают с поставочными фьючерсами, успели временно выйти из потерь. Кроме того, американская администрация уже сделал несколько заявлений о том, что не бросит нефтяную отрасль», — считает экономист.

Однако, по словам Масленникова, ситуация на нефтяном рынке до сих пор остаётся крайне неопределённой. 

Цена на нефть марки WTI в четверг, 23 апреля, выросла на 29% и продолжает расти.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе 10 нарушителей режима самоизоляции получили штрафы
В Севастополе 10 нарушителей режима самоизоляции получили штрафы

10 севастопольцев получили наказание за невыполнение правил поведения при режиме повышенной готовности, действующем на территории города. Гагаринский районный суд привлек …


В Севастополе ночью отключат водоснабжение из-за плановых работ
В Севастополе ночью отключат водоснабжение из-за плановых работ

В связи с плановыми работами на сетях горводопровода часть улиц Севастополя останется без воды. Водоснабжение будет прекращено с 22:00 часов …


Феодосиец отправится в суд за хранение наркотиков и самодельного пистолета
Феодосиец отправится в суд за хранение наркотиков и самодельного пистолета

В Крыму 35-летнему жителю Феодосии предъявлено обвинение в незаконном хранении наркотических средств и оружия. Полицейские при обыске по месту жительства …


Экономист оценил увеличение цены на нефть WTI
Экономист оценил увеличение цены на нефть WTI

19:25 Анна Лушникова Ведущий эксперт Института современного развития экономист Никита Масленников прокомментировал в беседе с RT увеличение цены на нефть …


Шипулин заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР
Шипулин заявил, что не планирует баллотироваться на пост главы СБР

19:30 Чемпион мира по биатлону, а ныне депутат Госдумы Антон Шипулин заявил, что не претендует на должность главы Союза биатлонистов …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты