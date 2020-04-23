Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру

23 апреля 2020     6
Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру

22:25

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) 51-летний Олег Маскаев не исключил возможного возвращения на ринг.

© Андрей Кондратьев РИА Новости

«Я бы и сейчас вернулся бы. Но нет заинтересованных людей. Нет тех, кто скажет: «Олег, вот тебе пара месяцев для подготовки, будет бой с тем-то». А мне звонят и говорят, что через неделю будет поединок, хочу ли я участвовать. Но я же сейчас не нахожусь в тренировочном процессе каждый день. А если бы я потренировался, мне дали бы два месяца подготовиться и втянуться, то я продержался бы какое-то время. Физически надо подтянуться. Локоть меня уже не беспокоит. Мои позвоночные грыжи вылечить невозможно, но если их правильно поддерживать, то один поединок спокойно можно выдержать», — цитирует Маскаева «Спорт-Экспресс».

Россиянин выступал на профессиональном ринге с 1993 по 2013 год. На его счету 39 побед (28 — нокаутом) и семь поражений. Был чемпионом мира по версии WBC с 2006 по 2008 год.

Ранее экс-чемпион WBO Проводников получил предложение вернуться на ринг.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру
Экс-чемпион WBC Маскаев заявил о готовности возобновить карьеру

22:25 Бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) 51-летний Олег Маскаев не исключил возможного возвращения …


Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу
Число случаев заражения коронавирусом в Турции превысило 101 тысячу

22:27 В Турции число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 101 790. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице …


Российские врачи за свой счет накормили голодающих в зоопарке животных
Российские врачи за свой счет накормили голодающих в зоопарке животных

Врачи Октябрьской ЦГБ в Сызрани накормили голодающих в контактном зоопарке «Птичья дача» животных. Сотрудники купили корм на свои деньги, сообщает …


Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ
Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ

Врачей в Москве обязали тестировать на коронавирус пациентов с симптомами ОРВИ. Об этом заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального …


В Европе впервые начали испытывать вакцину от коронавируса на людях
В Европе впервые начали испытывать вакцину от коронавируса на людях

Первые в Европе испытания на людях вакцины от коронавируса начались в Великобритании. Об этом сообщает BBC News. В исследовании примут …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты