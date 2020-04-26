Экс директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

26 апреля 2020     13
Экс директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

15:15

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу за жёсткие высказывания в адрес агентов.

РИА Новости

«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нём после того, как он назвал всех агентов «злом» и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», — заявил функционер в интервью RT.

Ранее агент Орещук рассказал, уедет ли Кокороин в Европу 

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

В Кремле пошутили о начале пути Путина как вирусолога
В Кремле пошутили о начале пути Путина как вирусолога

Президент России Владимир Путин всегда стремится достичь экспертного уровня понимания тем, с которыми работает, то же самое касается вирусологии. Об …


Белый или бронзовый? Глава Севастополя предлагает горожанам решить, каким будет Матрос на Большой Морской
Белый или бронзовый? Глава Севастополя предлагает горожанам решить, каким будет Матрос на Большой Морской

Реконструкция Большой Морской завершена в срок. Остались лишь небольшие детали, обсудить которые врио губернатора Севастополя хочет вместе с горожанами. Рабочие …


Экс директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова
Экс директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

15:15 Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу за жёсткие высказывания в адрес агентов. РИА Новости …


Россиян предостерегли от срыва на майские для недопущения пика по коронавирусу
Россиян предостерегли от срыва на майские для недопущения пика по коронавирусу

Для недопущения пика по коронавирусу в России россиянам нужно не сорваться на майские праздники. Об этом предостерегла глава Роспотребнадзора Анна …


Кремль заявил о становлении Путина вирусологом
Кремль заявил о становлении Путина вирусологом

Президент России Владимир Путин находится на пути становления вирусологом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс». По его …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты