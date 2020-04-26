Экс директор «Динамо»: агент спас Дзюбе карьеру после истории с кошельком Быстрова

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук раскритиковал нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу за жёсткие высказывания в адрес агентов.

РИА Новости

«Давайте не будем об этом футболисте. Не хочу ничего говорить о нём после того, как он назвал всех агентов «злом» и сказал, что ничего хорошего от них в жизни не получил. Человек забыл, кто дал ему второй шанс. Алексей Николаевич Сафонов спас Дзюбе карьеру, когда его выгнали из «Спартака» после истории с кошельком Владимира Быстрова. Не могу назвать его плохим футболистом, просто не хочу рассуждать о его будущем», — заявил функционер в интервью RT.

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