Экс-футболист «Атлетико» Форлан оценил игру Смолова в Примере

Известный уругвайский форвард Диего Форлан, выступавший в чемпионате Испании за мадридский «Атлетико», поделился мнением об игре российского нападающего Фёдора Смолова за «Сельту».

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«Мне понравилось, как Смолов начал выступления за «Сельту». Это мощный форвард, обладающий хорошей техникой. Да, пока он, наверное, не настолько результативен, как хотелось бы болельщикам, но до конца сезона вполне может доказать свою состоятельность. Это опытный игрок, поигравший за сборную и в Лиге чемпионов. В перспективе их дуэт с Яго Аспасом может стать очень эффективным. Если они сыграются, то сохранят «Сельте» место в Ла Лиге», — приводят слова Форлана «Известия».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из московского «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард принял участие в шести матчах чемпионата Испании , в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил две жёлтые карточки.

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