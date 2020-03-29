Экс-футболист «Спартака» Родригес назвал Карпина отличным тренером

11:55

Бывший защитник московского «Спартака» аргентинец Клементе Родригес высказал мнение о экс-наставниках красно-белых Микаэле Лудрупе и Валерии Карпине.

© Алексей Филиппов РИА Новости

«У нас были очень хорошие отношения. Они тоже говорили по-испански, и это было большим плюсом. Они очень добрые люди и хорошо относились к нам», — приводит слова Родригеса Futbolbajocero.

По его словам, оба тренера всегда давали возможность побыть игрокам с семьёй, а также они умели передавать команде боевой настрой на матч.

«Они были не только великими игроками, они стали отличными тренерами», — добавил Карпин.

Аргентинский защитник играл за «Спартак» с 2004 по 2009 год и записал в свой актив пять голов и шесть голевых передач в 93 матчах.

Ранее Родригес поделился мнением о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.