Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России

7 июня 2020     19
Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России

21:37

Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку.

© Виталий Тимкив РИА Новости

«К сожалению, в России я сталкивался с расизмом. Меня оскорбляли из-за цвета кожи. Но эта проблема есть во всём мире, в том числе в Бразилии. Меня очень удручает происходящее сейчас в США. Надеюсь, скоро это всё закончится», — сказал Эдуардо на канале Анара Ибрагимова в «Яндекс.Дзен».

Карлос Эдуардо выступал за казанский «Рубин» с 2010 по 2016 год.

Ранее сообщалось, что братья Адетокунбо приняли участие в марше против расизма в Милуоки.

Источник: Россия Сегодня

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Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России
Экс-игрок «Рубина» заявил, что подвергался расизму в России

21:37 Бывший полузащитник «Рубина» Карлос Эдуардо заявил, что в России его оскорбляли по расовому признаку. © Виталий Тимкив РИА Новости …



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