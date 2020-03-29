Экс-защитник «Спартака»: поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста

29 марта 2020     12
Экс-защитник «Спартака»: поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста

23:53

Бывший защитник «Спартака» аргентинец Клементе Родригес поделился воспоминаниями о нападающем Артёме Дзюбе во время их выступлений за московский клуб.

«Дзюба? Этот тот большой нападающий, верно? Он был не очень хорош. Поначалу я не воспринимал Дзюбу как футболиста, но через некоторое время я увидел его в деле и сказал: «Смотрите, как вырос этот парень». В тот день он забил два гола. Когда я видел Дзюбу на тренировке «Спартака», то задавался вопросом: а что здесь делает этот парень? Я рад, что он так вырос, что у него всё хорошо», — приводит слова Родригеса Futbolbajocero.

Аргентинский защитник играл за «Спартак» с 2004 по 2009 год и записал свой актив пять голов и шесть голевых передач в 93 матчах. В свою очередь, Дзюба, являющийся воспитанником «Спартака», играл за красно-белых до 2015 года.

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Крал подписал документ о запрете выезда из Москвы.

Источник: Россия Сегодня

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