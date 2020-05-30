Эксперт назвал плюсы поэтапного снятия ограничений в России

30 мая 2020     18
Эксперт назвал плюсы поэтапного снятия ограничений в России

16:09

Председатель консультационного совета Центра развития здравоохранения Московской школы управления Сколково Юрий Крестинский рассказал о плюсах постепенного снятия ограничительных мер, введённых из-за коронавируса в России.

РИА Новости

«По сути плюсы заключаются в контролируемости ситуации. Органы власти, конечно, не скажут: «Всё закончилось, все свободны». Народ тогда выйдет на улицы, и существуют определённые риски, связанные с возобновлением эпидемического процесса», — рассказал он «Московскому комсомольцу».

По словам Крестинского, власти хотят оценивать каждый шаг «с точки зрения его эффективности, и с точки зрения его последствий».

«Я понимаю органы власти в их желании перестраховаться, и не допустить каких-то эксцессов в возобновлении того, через что мы все с таким трудом прошли за последние два с лишним месяца», — добавил он.

29 мая премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется.

Он подчеркнул, что позитивная тенденция позволила ряду российских регионов поэтапно снимать ограничения.

Источник: Россия Сегодня

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