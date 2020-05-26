Эксперт прокомментировал снижение спроса на ипотеку в России в апреле

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.

РИА Новости

В беседе с изданием «ПолитЭксперт» он выразил мнение, что для качественного оживления рынка необходимо не только удешевлять ипотеку, но и стимулировать спрос, причём в регионах.

«О Москве в данном случае нужно забыть. С точки зрения перезапуска российской экономики и оживления строительства работать нужно именно регионами, где рынок недвижимости не так перегрет, и цены находятся на более вменяемом уровне», — сказал Колташов.

Как считает эксперт, нужно, чтобы росла не цена, а предложения и спрос.

Ранее финансовый консультант, кандидат экономических наук Максим Кривелевич в беседе с URA.RU прокомментировал снижение спроса на ипотеку среди россиян в апреле 2020 года.