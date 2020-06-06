Юрист объяснила обоснованность введённых из-за коронавируса мер

Адвокат, специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT обоснованность введённых в России из-за коронавируса противоэпидемических мер.

«Я, безусловно, согласна с выводом Минюста относительно принятых мер для остановки распространения новой коронавирусной инфекции… Эти ограничительные меры носят временный характер, и Конституция указывает, что обязательно должен быть федеральный закон, который даёт основания вводить те или иные ограничения», — пояснила специалист.

Она отметила, что существует Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который даёт право главному санитарному врачу вводить предписания.

«Безусловно, вся исполнительная власть, прежде чем принимать те или иные ограничения и меры, в первую очередь руководствовалась советами специалистов в области медицины. Поэтому федеральный закон существует, он указывает (там есть права и обязанности граждан), что граждане обязаны следовать всем требованиям и предписаниям, которые ввели главный санитарный врач, Минздрав и так далее», — добавила Ярмуш.

По её словам, такие ограничения обоснованны, необходимы и носят временный характер.

«Важно отметить, что во всех странах — в Европе, в США — ввели аналогичные», — заключила Ярмуш.

Ранее Министерство юстиции России признало соразмерными и обоснованными введённые в стране ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В сообщении министерства говорится, что меры, введённые в России, в том числе в Москве, приняты в пределах компетенции соответствующих органов власти.