Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

Ранее Мишустин заявлял о намерении властей выделить деньги на поддержку российской автомобильной промышленности.

«На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

Правительство России приняло решение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей.

Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома 17:53 Правительство России приняло решение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей. © Максим Блинов РИА Новости Об …



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