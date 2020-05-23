Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

23 мая 2020     7
Кабмин выделил 25 млрд рублей на поддержку российского автопрома

17:53

Правительство России приняло решение о выделении 25 млрд рублей на поддержку российских автопроизводителей.

© Максим Блинов РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.

«На различные меры поддержки российских автопроизводителей, терпящих убытки на фоне распространения новой коронавирусной инфекции, выделено 25 млрд рублей», — говорится в заявлении.

Уточняется, что соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Ранее Мишустин заявлял о намерении властей выделить деньги на поддержку российской автомобильной промышленности.

Источник: Россия Сегодня

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