Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

19 апреля 2020     12
Кабмин выделил более 273 млн рублей на препарат для детей с патологией

10:58

Правительство России выделило более 273 млн рублей на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированного в стране лекарственного препарата пэгаспаргаз (торговое наименование «Онкаспар») для детей с тяжёлой патологией.

РИА Новости

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

«В целях оказания медицинской помощи ограниченному контингенту детей с особо тяжёлой патологией выделить Минпромторгу России из резервного фонда Правительства России в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 273520 тыс. рублей», — говорится в документе.

Средства будут направлены на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия «Московский эндокринный завод» на закупку, ввоз и доставку данного препарата в Россию в объёме 1500 упаковок.

Минздраву при этом поручено не позднее 5 рабочих дней со дня получения от предприятия соответствующего заявления обеспечить выдачу разрешения на ввоз лекарственного препарата.

В начале марта премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила ввоза и выдачи лекарств, не зарегистрированных в стране.

Телеканал «360» также передавал, что в Московской области выдали более 4,6 млн льготных рецептов на лекарства в 2019 году.

Источник: Россия Сегодня

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