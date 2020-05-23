Кадыров обратился к мусульманам после сообщений о заражении коронавирусом

23 мая 2020     10
Кадыров обратился к мусульманам после сообщений о заражении коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиообращение к мусульманам. На фоне видов Грозного он поздравил всех с праздником Ураза-байрам.

При этом самого главы республики в кадре нет.

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20:25 — 22 мая

Ранее, 21 мая, стало известно о возможном заражении Кадырова коронавирусом. Уточнялось, что он находится под наблюдением врачей в Москве. Директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров опроверг эту информацию, заявив, что глава Чечни здоров.

Позже появились данные о том, что у Кадырова поражено 70 процентов легких. Это свидетельствует о том, что болезнь протекает в тяжелой форме.

В пресс-службе главы Чечни до сих пор не дали официальных комментариев о состоянии его здоровья, однако в Чечне заявляли, что Кадыров продолжает работу и лично контролирует оперативный штаб по коронавирусу. Советник главы республики Адам Делимханов написал в своем Instagram-аккаунте, что члены команды Кадырова молятся за него и просят исцелить от любого недуга.

Источник: Лента.Ру

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале аудиообращение к мусульманам. На фоне видов Грозного он поздравил всех с праздником …



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