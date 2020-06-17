Кадыров оценил обвинения в причастности к покушению на грузинского журналиста

17 июня 2020     16
Кадыров оценил обвинения в причастности к покушению на грузинского журналиста

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил обвинения в причастности к покушению на грузинского журналиста Георгия Габунию в своем Telegram-канале.

Он отверг все обвинения и назвал заявления грузинской стороны глупыми. «Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит Если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое ваши страны, об этом не узнают», — отметил Кадыров.

Политик также добавил, что в России не забыли слова Габунии. Он призвал скандально известного журналиста встать на колени и попросить прощения. «Он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня», — заявил Кадыров. Он также обратился к властям Грузии с требованием принять меры, «способствующие перевоспитанию» журналиста.

Ранее в Тбилиси арестовали гражданина России, которого подозревают в подготовке заказного убийства скандально известного журналиста Георгия Габунии. Об этом заявил генеральный директор телекомпании Mtavari Arkhi Ника Гварамия. Он сослался на свои источники, упомянув украинских коллег, следивших за «чеченской группировкой». Он призвал власти обнародовать информацию о готовившемся преступлении.

В июле 2019-го Габуния в эфире осыпал ругательствами российского президента Владимира Путина. Журналист по-русски назвал его «вонючим оккупантом», а также заявил, что Путину и «его рабам» нет места «на нашей красивой земле». В МИД России осудили оскорбления в адрес президента.

Источник: Лента.Ру

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