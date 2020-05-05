Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

5 мая 2020     13
Кадыров потребовал наказать чеченцев за съемку задержаний нарушителей карантина

Глава Чечни Рамзан Кадыров возмутился публикациям видео в социальных сетях с задержаниями и погонями силовиков за предполагаемыми нарушителями карантина и потребовал наказать авторов роликов, сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на новостной сюжет на телеканале «Грозный».

По мнению чеченского лидера, за подобные съемки граждан надо отправлять на общественные работы в качестве уборщиков. «Из-за таких увеличиваются зараженные. Пусть работает. Пусть станет добровольцем, волонтером. Надо заставить их работать уборщиками, тогда поймут, о чем мы говорим», — сказал Кадыров на заседании регионального оперативного штаба. Он отметил, что находить этих людей надо по их же видео, вычисляя, откуда велась запись.

Опрошенные изданием жители Чечни предположили, что слова Кадырова могут стать руководством к действию для силовиков и предупреждением для чеченцев.

«Кавказский Узел» пишет, что несколько таких видео опубликованы в YouTube-канале Waynag TV. На момент публикации новости там были два похожих ролика. В одном мужчина убегает от другого и перелезает через забор. В кадре появляется человек в форме. Во втором группа прохожих в черных кофтах идет за пешеходом, двое преследователей по очереди пинают его ногой. «Когда ты обычный парень из Аргуна» — говорится в подписи.

В начале апреля глава республики похвалил силовиков, избивших нарушителя самоизоляции в Аргуне. До этого он говорил, что виновные в заражении граждан коронавирусом достойны смерти.

По данным на 5 апреля, в Чечне инфекция обнаружена у 615 человек. 306 из них уже поправились, еще восемь скончались.

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Источник: Лента.Ру

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