Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом

31 марта 2020     13
Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом. Он высказался в прямом эфире телекомпании Грозный.

«Президент сделал обращение к народу, государство принимает необходимые меры: строят больницы, создают дополнительные места для экстренных случаев, закупаются медикаменты. А мы, регионы, еще не чувствуем все эту ситуацию, мы пишем посты в Instagram, выступаем по телевидению, а конкретные меры мало кто принимает», — отметил Кадыров.

Материалы по теме

20:21 — 29 марта

По его словам, власти республики начали поэтапно вводить ограничения, чтобы не пугать и не вводить в стресс народ, за что многие раскритиковали их действия. Кадыров добавил, что большинство регионов начали только сейчас принимать меры, которые в Чечне приняли две недели назад. Глава республики сказал, что за этот период многие успели заразиться, и отметил важность времени в борьбе с коронавирусом.

Кадыров также пообещал помощь Чечни соседним регионам, если в этом будет необходимость.

Ранее в марте Кадыров назвал смерть достойным наказанием для нарушивших карантин и распространяющих коронавирус на окружающих. Он предупредил чеченцев о необходимости соблюдать режим самоизоляции и призвал не передвигаться туда-сюда. Также он отметил, что в случае быстрого массового инфицирования власти не смогут помочь больным.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет
В Крыму пользователи Win-mobile получат безлимитный интернет

Все абоненты оператора мобильной связи Win-mobile будут пользоваться интернетом без ограничений с 30 марта по 5 апреля на всех тарифных …


Сидящих на карантине россиян предупредили о проблемах со здоровьем
Сидящих на карантине россиян предупредили о проблемах со здоровьем

Экспертный совет Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» дал россиянам советы о том, как в условиях самоизоляции не набрать лишний вес и …


Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом
Кадыров раскритиковал губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом

Глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал российских губернаторов за медлительность в борьбе с коронавирусом. Он высказался в прямом эфире телекомпании Грозный. …


Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции
Дизайнер Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции

Американский модельер и создатель одноименного бренда Марк Джейкобс снялся полностью обнаженным во время самоизоляции. Снимок появился в его Instagram-аккаунте. На …


Названы способы сделать защитную маску самостоятельно
Названы способы сделать защитную маску самостоятельно

Сделать защитную «медицинскую» маску в домашних условиях вполне возможно. Лучше всего для этого использовать марлю, рассказали 31 марта врачи. По …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты