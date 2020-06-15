Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить ОИ в случае победы

15 июня 2020     14
Кандидат в губернаторы Токио пообещал отменить ОИ в случае победы

11:37

Бывший актёр Таро Ямамото объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах губернатора Токио, главным пунктом своей предвыборной программы объявив отмену перенесённой на 2021 год Олимпиады.

© REUTERS/Denis Balibouse

«Я принял решение выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора Токио. Первым пунктом моей предвыборной программы я сделал отмену Олимпиады в Токио. Учитывая ситуацию с коронавирусом в мире, проведение Игр в следующем году не представляется возможным. В случае победы я буду требовать отмены Олимпиады», — приводит слова Ямамото Kyodo.

Игры в Токио из-за пандемии коронавируса были отложены на год, и теперь должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.

Ранее сообщалось, что большая часть спонсоров Олимпиады не уверена, что будет финансировать Игры в 2021 году.

Источник: Россия Сегодня

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