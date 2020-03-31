Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

31 марта 2020     9
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

Власти Москвы проследят за перемещениями жителей Москвы во время самоизоляции с помощью системы распознавания лиц на базе технологии NtechLab. Отмечается, что в систему внесут фотографии тех, кто лечится от коронавируса в легкой форме дома. Также внесут фото уже нарушивших карантин людей.

Материалы по теме

20:21 — 29 марта

Источник газеты отмечает, что оборудование уже закуплено, через несколько недель отслеживающую систему начнут использовать. Также сообщается, что медицинские маски не помешают распознавать лица, камеры способны определить лицо, даже если 40 процентов закрыто.

Также система будет использовать данные сотовых операторов. Так, можно будет отследить скопления людей в определенных местах, определять, кто входил в дома с инфицированными коронавирусом людьми. Отмечается, что для этого потребуются законодательные изменения.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в Москве режим всеобщей изоляции 29 марта. Режим начал действовать 30 марта, он распространяется на всех жителей столицы вне зависимости от возраста. Он не ограничивает права граждан на въезд в Москву и выезд из нее. Жителям можно покидать квартиру только для обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если они обязаны на нее ходить, посещения ближайших магазинов или аптек, а также для выгула домашних животных и выноса мусора.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением

Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением. Об этом пишут «Известия». Отмечается, что индекс массы тела напрямую коррелирует с …


Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц

Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Власти Москвы проследят за перемещениями …


Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства. Источник: Лента.Ру


Трамп назвал маловероятным введение общенационального карантина в США
Трамп назвал маловероятным введение общенационального карантина в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что введение режима общенационального карантина для борьбы с коронавирусом обсуждалось, однако выразил сомнение, что соответствующее …


Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе

Утверждения о том, что заболевшие ОРВИ уже не смогут заразиться коронавирусом, ошибочны. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинского …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты