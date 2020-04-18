Карлсен обыграл Накамуру в первый день онлайн-турнира по шахматам

18 апреля 2020     12
Карлсен обыграл Накамуру в первый день онлайн-турнира по шахматам

22:27

В субботу, 18 апреля состоялись два первых матча шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом $250 тыс.

РИА Новости

По регламенту участники проводят матчи из четырёх партий по рапиду с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход. Победитель матча получает 3 очка, проигравший — ноль. Ничьи исключены, в случае равного счёта назначается армагеддон. За такой выигрыш начисляется 2 очка, уступившему — 1.

Китаец Дин Лижэнь победил выступающего под флагом ФИДЕ иранца Алирезу Фируджу 2,5: 1,5 и заработал 3 очка. Норвежец Магнус Карлсен и американец Хикару Накамура завершили четыре основных партии с результатом 2:2, после чего чемпион мира праздновал успех в армагеддоне.

Таким образом, Дин Лижэнь возглавляет турнирную таблицу с 3 очками, у Карлсена — 2 балла, у Накамуры — 1, у Фируджи — 0.

19 апреля в бой вступят еще четыре гроссмейстера.

Ранее сообщалось, что Карлсен уступил Фирудже в финале онлайн-турнира по шахматам.

Источник: Россия Сегодня

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