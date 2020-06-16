Кирьос: люди, которые настаивают, чтобы US Open состоялся — эгоисты

Ранее сообщалось , что US Open состоится, несмотря на протесты теннисистов.

US Open должен пройти с 31 августа по 13 сентября.

«Конечно, люди, которые живут в США, настаивают, чтобы US Open состоялся. Эгоисты. Подготовлю свой костюм химзащиты для перелёта из Австралии, а потом проведу две недели на карантине после возвращения», — написал Кирьос в своём Twitter .

Австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о намерении организаторов Открытого чемпионата США по теннису — US Open провести турнир в условиях пандемии коронавируса.

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