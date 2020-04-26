Китайца в России оштрафовали за шашлыки на балконе

26 апреля 2020     13
Китайца в России оштрафовали за шашлыки на балконе

Гражданина Китая, проживающего в России, оштрафовали за то, что он готовил шашлык на балконе. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел в Хабаровском крае. Жители многоэтажки вызвали пожарных из-за задымления, идущего с балкона первого этажа. Прибывшие на место специалисты обнаружили китайца, который вместе с гостями развел огонь в мангале. Его оштрафовали на две тысячи рублей.

Запрет на разжигание открытого огня на балконах и лоджиях ввели в России 1 октября 2019 года. Он вызвал резонанс, поскольку изначально под него попадали также спички и зажигалки и даже курение. В итоге МЧС разъяснило, что за курение на балконе по новому закону могут оштрафовать, если будет угроза пожарной безопасности.

Ранее Китай усилил меры безопасности на границе из-за распространения в России коронавируса. Известны случаи, когда возвращающиеся из российских регионов китайцы привозили вирус на родину и заражали десятки человек.

Источник: Лента.Ру

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