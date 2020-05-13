Кёрлингистка Брызгалова может возобновить спортивную карьеру в будущем

13 мая 2020     9
Кёрлингистка Брызгалова может возобновить спортивную карьеру в будущем

20:40

Известная российская кёрлингистка Анастасия Брызгалова, ранее назначенная вторым тренером сборной в дабл-миксте, не исключила возобновления спортивной карьеры.

РИА Новости

«Цели и планы — помочь сборной нашей страны достичь самых больших результатов. Конечно, я могу вернуться, пока я сделала перерыв, но не исключаю, что вернусь в статус профессионального спортсмена», — приводит слова Брызгаловой ТАСС.

Ранее сообщалось, что кёрлингистка Анна Сидорова рассказала о своём отношении к откровенным фотосъёмкам.

Источник: Россия Сегодня

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