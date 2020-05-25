Клубы Примеры с 25 мая могут проводить тренировки в группах до 14 футболистов

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что клубам Примеры с 25 мая разрешено проводить тренировки в группах до 14 футболистов.

«Тренироваться в полных составах команды будут со следующего понедельника, на этой неделе они будут работать группами из 14 игроков. Мы должны продолжать проявлять максимальную осторожность, мы не хотим забегать вперёд», — приводит слова Тебаса AS.

Сезон испанской Примеры был приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции в середине марта, как и многие другие турниры в Европе. На момент паузы было сыграно 27 из 38 туров.

Ранее Тебас назвал возможную дату возобновления сезона Примеры.