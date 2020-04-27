Кобелев об интересе к Кокорину в Европе: ему важно самому определиться

27 апреля 2020     12
Кобелев об интересе к Кокорину в Европе: ему важно самому определиться

23:01

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал интерес к нападающему «Зенита» Александру Кокорину в европейских клубах.

РИА Новости

«Ну и здорово, что Саша хочет уехать в Европу! Давайте только дождёмся момента, когда он сам для себя всё решит. Повторюсь: для Александра сейчас очень важно самому сесть и определиться, чего он хочет от карьеры в дальнейшем. Но сейчас обсуждать что-либо, конечно, тяжело. Сами понимаете, все сидят на карантине. Непонятно, возобновится ли вообще текущий сезон, и если да, то когда. Сложно сказать, в каком состоянии будут находиться футболисты, когда чемпионаты вновь решат запустить, если до этого дойдёт. Вот когда будет одержана победа над коронавирусом, тогда и можно будет рассуждать о будущем Саши», — заявил Кобелев в интервью RT.

Ранее Силкин высказался об интересе к Кокорину со стороны «Ромы». 

Источник: Россия Сегодня

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