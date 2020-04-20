Кокорин рассказал о некрасивом поступке Роналду после матча России и Португалии

20 апреля 2020     13
Кокорин рассказал о некрасивом поступке Роналду после матча России и Португалии

20:40

Нападающий «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат «Зениту», рассказал о некрасивом поступке форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии.

© ФК «Сочи»

«С Криштиану был случай, когда мы выиграли 1:0, и он расстроился. К нему Комбар (Дмитрий Комбаров — RT.) подошёл, а он не дал ему футболку. Со стороны очень некрасиво было. Слушай, ты Криштиану! Всё может быть, отдай ты эту майку!» — сказал Кокорин в эфире Instagram.

Эпизод произошёл после отборочного матча к Евро-2012 между Россией и Португалией (1:0).

Кокорин в зимнее трансферное окно перешёл в «Сочи» на правах аренды из петербургского «Зенита» до конца сезона. За четыре матча в новой команде Кокорин забил три мяча.

Ранее известный агент Дмитрий Селюк посоветовал Кокорину уйти в клуб из чемпионата Испании.

Источник: Россия Сегодня

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