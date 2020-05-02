Колосков сомневается, что Европа и Африка перейдут на систему «весна — осень»

2 мая 2020     7
Колосков сомневается, что Европа и Африка перейдут на систему «весна — осень»

19:14

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что в Европе и Африке не согласятся провести следующий футбольный сезон по системе «весна — осень».

РИА Новости

«В Западной Европе вряд ли согласятся переходить на систему «весна — осень». Международный футбольный календарь вписывается в другие международные соревнования по хоккею, баскетболу, волейболу, велогонкам, лёгкой атлетике. Телевидение не сможет охватить всё в достаточном количестве трансляций. Я не представляю, как в июне, июле, августе в Италии, Испании, Греции можно играть при температуре 40 °С. У футболистов за годы тренировок выработался определённый ритм, в котором тело реагирует на нагрузки. Идея с переходом на «весну — осень» для России, может, и здравая, а для Африки и Европы — абсолютно неприемлемая», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Также почётный президент РФС добавил, что переход на систему «осень — весна» не помог российскому футболу улучшить результаты на международной арене.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассмотрит возможность перехода на систему «весна — осень».

Источник: Россия Сегодня

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