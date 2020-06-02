Команды бобслеистов и футболистов вышли в плей-офф турнира по CS:GO

1 июня 2020     16
Команды бобслеистов и футболистов вышли в плей-офф турнира по CS:GO

23:44

В Москве состоялись игры группы C Турнира звёзд российского спорта по киберспортивной дисциплине Counter-Strike: Global Offensive.

globallookpress.com

Команда бобслеистов Unluko Maluko (Илья Малых, Дмитрий Попов, Роман Кошелев, Дмитрий Захряпин, Руслан Самитов и Алексей Селиверстов) со счётом 10:2 взяла верх над командой футболистов YFL squad (Алексей Никитенков, Андрей Савинов, Кирилл Фатеев, Андрей  Мазурин, Никита Супагин и Владимир Шолох).

Команда регбистов Rugby Gaming (Герман Давыдов, Артур Неду, Даниил Шарабуркин, Иван Нежданов и Кирилл Зиновьев) со счётом 10:2 победила команду представителей горнолыжного спорта RFGS (Александр Андриенко, Иван Кузнецов, Артём Кашинцев, Григорий Гусев,  Даниил Лупарев и Роман Зверян).

В игре за первое место в группе C команда Unluko Maluko в овертайме одолела Rugby Gaming — 9:9 (10:7).

В матчах нижней сетки RFGS проиграли YFL squad — 1:10, а затем YFL squad в игре за вторую путёвку в плей-офф одержали победу над Rugby Gaming — 10:3.

Таким образом, в плей-офф, который пройдёт 2 июня, вышли Unluko Maluko и YFL squad.

Посмотреть трансляцию всех встреч второго дня турнира можно в группе «RT на русском» в социальной сети «Вконтакте». Матчи плей-офф состоятся 2 июня и их трансляция также будет доступна в группе.

Источник: Россия Сегодня

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