Концерн «Ростеха» готов обеспечить половину госзаказа на аппараты ИВЛ

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» готов обеспечить около 50% поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) регионам в рамках госконтракта на 6,7 тыс. приборов.
Источник: Россия Сегодня
Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» готов обеспечить около 50% поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) регионам в рамках госконтракта на 6,7 тыс. приборов.
Источник: Россия Сегодня
|
В США активистов обвинили в подстрекательстве к насилию во время протестов
В Лас-Вегасе трех активистов обвинили в подстрекательстве к насилию во время мирных протестов. Об этом сообщает «Би-би-си». По сведениям прокуратуры …
|
Позирующая топлес 59-летняя модель раскрыла секрет своей стройной фигуры
Американская модель и актриса Кэрол Альт, позирующая топлес для спортивного издания Sports Illustrated, раскрыла секрет своей стройной фигуры. Ее слова …
|
На ВИЧ-инфицированную россиянку завели дело за секс с тремя мужчинами
ВИЧ-положительная жительница Калужской области пойдет под суд за секс с тремя мужчинами. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры. У …
|
Трое рабочих погибли в канализации в пансионате под Самарой
Три человека погибли при проведении работ в канализационном коллекторе в психоневрологическом пансионате в Самарской области. Об этом 3 июня сообщил …
|
Блогер сыграл главную тему из «Гарри Поттера» на стиральной машинке
Блогер и музыкант из США Курт Шнайдер исполнил главную тему из серии фильмов о Гарри Поттере на стиральной машинке. Видеозапись …