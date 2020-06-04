Концерн «Ростеха» готов обеспечить половину госзаказа на аппараты ИВЛ

4 июня 2020     18
Концерн «Ростеха» готов обеспечить половину госзаказа на аппараты ИВЛ

03:24

Концерн «Радиоэлектронные технологии» госкорпорации «Ростех» готов обеспечить около 50% поставок аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) регионам в рамках госконтракта на 6,7 тыс. приборов.

АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин

Источник: Россия Сегодня

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