Конкурс на создание интернет-контента для молодежи собрал более 400 проектов

27 мая 2020     8
Конкурс на создание интернет-контента для молодежи собрал более 400 проектов

АНО «Институт развития интернета» принял более 400 заявок в рамках второй волны конкурса на создание социально значимого контента для молодежи. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Прием проектов стартовал 20 апреля, эксперты и конкурсное жюри назовут победителей в конце июля. Общая сумма реализации нескольких сотен заявок — пять миллиардов рублей. Также участники обещают обеспечить 1,3 миллиарда просмотров создаваемого контента.

«Интерес к проекту очень большой, в общей сложности, если брать первую и вторую волны конкурса, мы получили заявок на более чем 30 миллиардов рублей, что в десять раз превышает объем субсидии этого года», — заявил гендиректор «Института развития интернета» Антон Ключкин.

В числе жанров контента — сериалы, фильмы, игры, мобильные приложения, проекты в интернет-СМИ и социальных сетях. Среди тем — проблемы молодежи, волонтерское движение, экология, история и культура России.

«Почти половина проектов — это видеоконтент. Они посвящены совершенно разным темам — от волонтерства и экологии, профориентирования и самообразования до проблем молодежи, развития киберспорта, истории, этнографии, туризма. Отмечу достаточно большое количество анимационных проектов, в том числе с героями сказок и народного эпоса, молодежных сериальных проектов о школьниках, студентах, добровольцах», — сказал Ключкин.

Ранее сообщалось, что победители конкурсного отбора «Института развития интернета» снимут первое в России игровое кино о киберспорте. Киберспорту будут посвящены сразу два проекта — комедийный веб-сериал «Рокетджамп. В клубе» и сериал под рабочим названием «Воины геймпада».

Источник: Лента.Ру

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