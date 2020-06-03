Кормье высказался об отказе Джонса от титула UFC в полутяжёлом весе

3 июня 2020     5
Кормье высказался об отказе Джонса от титула UFC в полутяжёлом весе

09:21

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал слова лидера рейтинга лучших бойцов организации Джона Джонса об отказе от титула чемпиона в полутяжёлом весе.

Reuters © Thomas Shea-USA TODAY Sports

«Верю, что он более чем серьёзен, когда говорит об этом. Пока он не дрался, был отстранён и травмирован, он понял, каково жить без титула чемпиона», — цитирует Кормье MMA Fighting.

Он выразил мнение, что когда Джонс травмировался, то уже терял титул и понял, что может спокойно жить и без пояса чемпиона.

«Мне кажется, это понимание даёт ему чувствовать себя комфортно и предоставляет возможность говорить то, что он говорит. Потому я уверен, что Джонс всерьёз намерен отказаться от титула чемпиона», — добавил Кормье.

Джонс владеет поясом полутяжёлого дивизиона с 2018 года. На его счету 26 побед и одно поражение в карьере, также один бой был признан несостоявшимся. 

Ранее Ян Блахович заявил, что не верит в уход Джонса из UFC.

Источник: Россия Сегодня

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