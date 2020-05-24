Коронавирус добрался до красно-белых: у футболиста «Спартака» обнаружили COVID-19

У полузащитника «Спартака» Зелимхана Бакаева обнаружен коронавирус, поэтому он в ближайшее время не начнёт тренировки вместе с остальной командой на базе в Тарасовке. Об этом сообщил руководитель медицинского штаба клуба Михаил Бутовский. Кроме того, обследование игроков красно-белых показало наличие антител в крови Романа Зобнина.

Острая фаза заболевания у Бакаева и антитела у Зобнина

Об обнаружении коронавируса у двух футболистов команды «Спартак» сообщил на своём официальном сайте в субботу, когда стали известны результаты тестирования игроков на COVID-19.

По итогам процедуры коронавирусная инфекция была найдена у полузащитников Зелимхана Бакаева и Романа Зобнина. У последнего в крови выявили антитела к вирусу. В настоящий момент он не представляет опасности для окружающих и после углублённого медобследования, которое состоится в понедельник, может возобновить тренировки.

«По истечении 14-дневного карантина в связи с инфекцией Зобнин дважды в течение четырёх суток прошёл ПЦР-тестирование. Результаты этих тестов отрицательные. Иммуноферментный анализ показал наличие в крови Романа иммуноглобулина G, что может свидетельствовать о выработке у него иммунитета. Это, в свою очередь, означает, что Зобнин уже не является переносчиком инфекции и что его нахождение на базе не несёт опасность для партнёров и персонала», — рассказал руководитель медицинского штаба «Спартака» Михаил Бутовский, слова которого приводит сайт клуба.

А вот у Бакаева — острая фаза заболевания, хотя никаких симптомов у Зелимхана не наблюдается. В настоящий момент футболист находится дома в Москве, где и проведёт весь необходимый срок самоизоляции.

«Ему будет проведено дообследование. Решение о тренировках будет принято, когда закончится карантин и он сдаст два отрицательных ПЦР-теста в течение четырёх дней», — добавил Бутовский.

Сам футболист сообщил, что чувствует себя нормально, и призвал подписчиков оставаться дома: «Болезнь протекает бессимптомно, огромное спасибо всем за поддержку».

При этом сам врач также находится на самоизоляции и присоединится к команде позже, поскольку привлекался к работе с коронавирусными больными в одной из больниц Москвы.

Вся остальная команда, как сообщается на официальном сайте клуба, собралась на базе в Тарасовке, где будет жить и работать в ближайшие недели.

Там же будут находиться на карантине вернувшиеся из-за границы тренеры и футболисты, в том числе наставник «Спартака» Доменико Тедеско. Они проведут две недели в отдельном корпусе и не будут пересекаться с остальной командой. С оставшимися игроками пока будет работать тренер по физподготовке Владимир Чепзанович.

Бакаев с Зобниным стали не первым заболевшими в «Спартаке». Ещё 7 мая с коронавирусом был госпитализирован президент клуба Леонид Федун. Спустя десять дней он рассказал об улучшении самочувствия, но пока по-прежнему остаётся в больнице.

«Как я себя чувствую? Одной фразой — пока не очень», — приводит слова Федуна «Чемпионат».

Положительный тест Погребняка и заболевший тренер «Тамбова»

Первым футболистом, выступающим в РПЛ, у которого официально подтвердили наличие коронавируса, стал нападающий «Локомотива» Джефферсон Фарфан. Железнодорожники сообщили о диагнозе игрока на прошлой неделе. В настоящий момент перуанец находится на самоизоляции.

Следом положительный тест на COVID-19 сдал защитник «Рубина» Константин Плиев. Затем «отклонения от нормы» при тестировании были выявлены сразу у пятерых человек в «Динамо».

Успел переболеть коронавирусной инфекцией и полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов. По его словам, он перенёс заболевание ещё в начале мая и полностью восстановился.

А в пятницу стало известно, что положительный тест на COVID-19 сдал нападающий «Урала» Павел Погребняк. Причём заразился не только спортсмен, но и вся его семья — жена и трое сыновей.

«Заболевание у Павла протекает в лёгкой форме. Его здоровью ничего не угрожает. Павел чувствует себя хорошо и находится под постоянным наблюдением врачей. В настоящий момент проводятся все необходимые лечебно-диагностические мероприятия», — говорится в заявлении на сайте клуба.

По словам супруги футболиста, 36-летний форвард в настоящий момент находится в больнице, у него диагностирована двусторонняя пневмония. Сама женщина и двое из трёх детей также жалуются на плохое самочувствие.

В свою очередь, Павел поблагодарил всех за поддержку, в частности — известного актёра Михаила Боярского.

«Михаилу Сергеевичу большой привет, мне очень приятно, что он поддержал меня. Спасибо! Хочу пожелать всем следить за здоровьем и не болеть коронавирусом. Кто не верит, что коронавирус существует, тот дурачок», — цитирует футболиста «Р-Спорт».

Также в пятницу о положительных тестах на COVID-19 сообщили в «Оренбурге». Заболевание в острой фазе обнаружили у тренера вратарей команды Платона Захарчука.

Ещё у четырёх человек (футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов) обнаружили антитела.

«На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты», — говорится в заявлении на сайте «Оренбурга».

Впрочем, в большинстве клубов РПЛ никаких проблем с коронавирусом нет. По итогам тестирования на COVID-19 все результаты оказались отрицательными в «Зените», ЦСКА, «Уфе», «Ростове», «Тамбове», «Краснодаре» (если не брать в расчёт уже переболевшего Сулейманова), «Арсенале» и «Ахмате».