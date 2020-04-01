Кожевников: желательно, чтобы КХЛ вступилась и помогла «Адмиралу»

1 апреля 2020     15
Кожевников: желательно, чтобы КХЛ вступилась и помогла «Адмиралу»

10:45

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал информацию, что владивостокский «Адмирал» не выступит в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

РИА Новости

«Я очень удивлён такими новостями. Значит, всё решили на высоком уровне. Не знаю, почему «Адмиралу» никто не помогает. Нужно решать вопрос с финансированием, но КХЛ стоит в стороне. Желательно, чтобы лига вступилась и помогла, хотя я понимаю, что команд много. Просто надо поддерживать своих», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

«Адмирал» был основан в 2013 году. За семь сезонов в КХЛ клуб трижды выходил в плей-офф, однако ни разу не преодолевал первую стадию.

Ранее правительство Приморья сообщило, что «Адмирал» не выступит в сезоне-2020/21 КХЛ.

Источник: Россия Сегодня

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