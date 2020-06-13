«Краснодар» крупно уступил «Сочи» в контрольном матче

Ранее гол Артёма Дзюбы принёс «Зениту» победу над «Уфой» в контрольном матче.

На данный момент команды готовятся к возобновлению прерванного из-за коронавируса сезона РПЛ. Первые матчи начнутся 19 июня.

В составе сочинцев отличились Антон Заболотный, Андрей Мостовой, Александр Кокорин и Кирилл Заика. У хозяев же единственный мяч с пенальти забил Вандерсон.

Встреча прошла в Краснодаре и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Футболисты «Краснодара» потерпели поражение от «Сочи» в контрольном матче.

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