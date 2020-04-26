Кремль заявил о становлении Путина вирусологом

Президент России Владимир Путин находится на пути становления вирусологом. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По его словам, когда глава государства плотно погружается в какую-то тему, собирает экспертную информацию и сам во многом становится экспертом.

Песков также напомнил о шутке Путина про то, что в нынешних условиях вся страна превратилась в вирусологов.

Ранее, 20 апреля, российский лидер провел большое совещание с вирусологами по коронавирусу. Тогда он предупредил, что пик распространения болезни в России еще впереди.

Глава государства подчеркнул, что ситуация по-прежнему остается сложной. При этом, по его словам, процесс распространения нового вируса удалось притормозить.

Источник: Лента.Ру