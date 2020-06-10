Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей пересмотрели

10 июня 2020     20
Критерии изоляции для переболевших коронавирусом москвичей пересмотрели

Департамент здравоохранения Москвы пересмотрел критерии, по которым горожан отправляли на изоляцию из-за выявленного коронавируса. Об этом сообщает «Коммерсант».

В частности, ранее опасным показателем считался уровень иммуноглобулина М (IgM) более единицы. Отмечалось, что такой результат анализов говорит о стадии иммунологического ответа на вирус SARS-CoV-2. Поэтому всех пациентов с повышенным IgM рекомендовали отправлять на самоизоляцию.

Однако позже выяснилось, что этот показатель может оставаться высоким на фоне высокого показателя иммунитета (IgG), когда человек уже переболел коронавирусом. Несмотря на это, некоторых москвичей, сдавших анализы в рамках тестирования горожан на антитела, отправили на изоляцию повторно. Поэтому результат показателя IgM, при котором рекомендовалась самоизоляция, изменили.

Издание отмечает, что в департаменте прямо информацию об изменении не подтвердили. Однако там напомнили, что IgM равный двум или больше и высокий IgG означают, что у человека есть иммунитет к коронавирусу. «При этом наличие IgM говорит о том, что вирус все еще может находиться в организме, и человек может переносить инфекцию в скрытой, бессимптомной форме», — добавили там.

Ранее стало известно, что доля жителей столицы с антителами к коронавирусу выросла. По последним данным, популяционный иммунитет составляет около 14 процентов. Тестирование доступно для всех москвичей, а его результаты сохраняются в электронной медкарте. В столице используются все виды проверки граждан на антитела: иммуноферментный анализ (ИФА), иммунохемилюминесцентный (ИХЛА) анализ и исследование полимеразной цепной реакции (ПЦР).

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Источник: Лента.Ру

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