Куртинайтис заявил, что Мозгов готов был помочь «Химкам» в плей-офф Евролиги

Главный тренер подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Римас Куртинайтис рассказал, что центровой Тимофей Мозгов был готов помочь команде в плей-офф Евролиги.

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«Он проводил полноценные тренировки на протяжении почти двух недель. На игру с «Баварией» в Евролиге я не планировал его выпускать, но в ближайшем матче Единой лиги мы бы точно попробовали Тимофея», — приводят слова Куртинайтиса «Известия».

Он отметил, что после столь продолжительного перерыва каждому было бы тяжело сразу выйти на прежний уровень.

«Но до стадии плей-офф, я думаю, он бы разыгрался и приносил нам пользу. Так комфортно, как раньше, ему уже не будет. Колено будет побаливать в определённых ситуациях, но он должен к этому приспособиться. Верю, что Мозгов «не идёт с горы» и мы ещё увидим отличные матчи в его исполнении», — добавил специалист.

Мозгов подписал контракт с «Химками» прошлым летом, однако пока не выходил на площадку. Последняя официальная игра россиянина датируется 12 апреля 2018 года, когда он выступал в составе «Бруклин Нетс» в НБА.

Ранее Куртинайтис поделился мыслями о возможном возобновлении сезона Евролиги, остановленного из-за пандемии коронавируса.