Лебедев ответил, планирует ли баллотироваться в Госдуму

Экс-чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе по версиям WBA и IBF Денис Лебедев ответил, подумывает ли о политической карьере.

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«На данный момент я являюсь муниципальным депутатом в Чехове. Но это не ради денег. Здесь нет зарплаты, одни обязанности перед избирателями. Могу сказать, что мне уже удалось кое-что сделать для людей, хоть это и не просто. Сейчас я только учусь работать на этом поприще, но у меня есть мнение по некоторым вопросам. Если когда-нибудь удастся занять пост в Государственной думе, то я бы с радостью поделился им. Думаю, многие поддержали бы», — сказал Лебедев в интервью RT.

Ранее он рассказал, за что уважает абсолютного чемпиона мира по боксу в первом тяжёлом весе Александра Усика.