Легенда НБА: демонстранты хотят дышать, вирус расизма опаснее COVID-19

31 мая 2020     13
Легенда НБА: демонстранты хотят дышать, вирус расизма опаснее COVID-19

19:43

Самый результативный игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Карим Абдул-Джаббар прокомментировал демонстрации в США, связанные с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

«Расизм в Америке — как пыль в воздухе. От него можно задыхаться. Его не видно, пока не выглянет солнце. И только пока его освещают, есть шанс от него избавиться. Возможно, главная проблема темнокожих сейчас не в том, соблюдают ли протестующие социальную дистанцию, воруют ли некоторые из них футболки или поджигают полицейский участок, а в том, что многие будут убиты полицейскими или подражателями полиции только за то, что оказались на пробежке не в том месте и поехали не туда. Вирус расизма, заразивший нашу страну, смертоноснее чем COVID-19. Когда демонстранты выходят на улицы в эпоху Трампа и коронавируса, то их подталкивает желание дышать и жить», — написал Абдул-Джаббар в колонке для Los Angeles Times.

25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими умер темнокожий Джордж Флойд. Один из офицером прижал мужчину коленом к асфальту и продержал так более шести минут, игнорируя слова задержанного о том, что он не может дышать.

Ранее футболист мюнхенгладбахской «Боруссии» Тюрам посвятил гол убитому полицией Флойду.

Источник: Россия Сегодня

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