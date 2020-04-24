Легкоатлетка Сидорова расстроена отменой ЧЕ-2020

24 апреля 2020     8
Легкоатлетка Сидорова расстроена отменой ЧЕ-2020

16:40

Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала решение Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) не проводить чемпионат Европы 2020 года.

РИА Новости

«Я очень расстроилась, конечно. Соревнования должны были пройти в конце августа, и у меня до последнего была надежда, что к тому времени пандемия сойдёт на нет и турнир обязательно состоится», — приводит слова Сидоровой ТАСС.

Она отметила, что теперь стало ещё менее понятно, состоится ли летний сезон вообще.

«Но я думаю, что в России какие-то соревнования все равно состоятся, поэтому готовиться к сезону не перестаю. Я продолжаю надеяться, что смогу выступить в этом сезоне и на заграничных стартах. Но сейчас мне все больше кажется, что этого не произойдёт из-за все той же пандемии», — добавила спортсменка.

Чемпионат Европы должен был пройти в Париже с 26 по 30 августа. Прежде, на неопределённый срок были перенесены апрельские и майские этапы Бриллиантовой лиги, а также на 2021 год была перенесена летняя Олимпиада в Токио.

Ранее ВФЛА объявила о формировании комиссии по восстановлению членства в World Athletics.

Источник: Россия Сегодня

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Легкоатлетка Сидорова расстроена отменой ЧЕ-2020
Легкоатлетка Сидорова расстроена отменой ЧЕ-2020

16:40 Чемпионка мира по прыжкам с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала решение Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) не проводить чемпионат Европы …



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