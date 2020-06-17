Леонова уверена, что Загитова вернётся в профессиональный спорт

17 июня 2020     9
Леонова уверена, что Загитова вернётся в профессиональный спорт

18:56

Вице-чемпионка мира 2012 года Алёна Леонова выразила уверенность, что олимпийская чемпионка Алина Загитова вскоре возобновит спортивную карьеру и будет бороться с лидерами мирового фигурного катания.

РИА Новости

«Алине ввиду карантина выпал шанс. Все затормозились, заново набирают форму. Ей представляется шанс влиться в эту элиту. Загитовой не обязательно гнаться за четверными, достаточно делать то, что она уже умеет. Хотя знаю характер Алины, она будет всегда стремиться ещё выше. Я не сомневаюсь, что она вернётся. Она 100% вернётся. Понятно, что она выросла и ей тяжелее делать элементы. Но если Алина свой контент будет делать без сучка и задоринки, судьи её оценят щедро», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

В декабре 2019 года 17-летняя Загитова объявила о приостановке своей спортивной карьеры.

Ранее школа Загитовой показала видео последнего звонка фигуристки.

Источник: Россия Сегодня

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