«Ливерпуль» заморозил реконструкцию стадиона «Энфилд» на год из-за коронавируса

28 апреля 2020     12
«Ливерпуль» заморозил реконструкцию стадиона «Энфилд» на год из-за коронавируса

27 апреля 2020, 23:59

«Ливерпуль» заморозил проект по перестройке домашнего стадиона «Энфилд» минимум на 12 месяцев из-за кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.

Об этом сообщает официальный сайт клуба. «Ливерпуль» планировал увеличить количество мест на домашней арене до 61 тыс. На данный момент ожидается, что реализация проекта завершится не раньше лета 2023 года. 

Вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. В мире зафиксировано более 3 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 208 тыс. человек. 

Ранее сообщалось, что «Арсенал» начал индивидуальные тренировки на клубной базе.

Источник: Россия Сегодня

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