«Локомотив» предложил болельщикам написать письма Сёмину

Пресс-служба московского футбольного клуба «Локомотив» предложила болельщика написать письма уходящему из команды главному тренеру Юриею Сёмину.

РИА Новости

«Как часто вы делитесь сокровенным с близкими людьми? Давно ли вы в последний раз говорили им о своих чувствах? Мы уверены, что вам есть, что сказать и Юрию Палычу! Пишите на palych@fclm.ru — он получит абсолютно все ваши письма и увидит все добрые слова», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сёмин возглавлял «Локомотив» с 2016 года. До этого он работал с командой с 1992 по 2005 год и в 2009—2010 годах. Под его руководством команда трижды становилась чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, трижды — Суперкубка страны. Он покинет команду 31 мая в связи с истечением контракта.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» попрощался с Сёминым.