Ловчев: Ефремов будет сидеть, потому что мы движемся в сторону правового государства

9 июня 2020     14
Ловчев: Ефремов будет сидеть, потому что мы движемся в сторону правового государства

16:50

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ДТП со смертельным исходом на Смоленской площади, виновником которого, предположительно, стал известный артист и болельщик красно-белых Михаил Ефремов.

© Григорий Сысоев РИА Новости

По словам бывшего футболиста и тренера, он дружит со многими актёрами, в том числе с Дмитрием Назаровым и Игорем Золотовицким.

«У меня есть и несколько фотографий с Михаилом Ефремовым. Я люблю этого актёра, люблю его смелость, с которой он пишет свои стихи. Я видел видео, где он находился в состоянии алкогольного опьянения. Если он был за рулём, то это безобразие, и он будет сидеть. Я всё-таки думаю, что мы движемся в сторону правового государства», — приводит слова Ловчева news.ru.

Ранее сообщалось, что защитник «Урала» Михаил Меркулов перешёл в «Рубин» на правах свободного агента.

Источник: Россия Сегодня

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