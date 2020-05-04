Луческу: Сёмин уйдет из «Локомотива», только если сам этого захочет

4 мая 2020     4
Луческу: Сёмин уйдет из «Локомотива», только если сам этого захочет

23:20

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал информацию о том, что наставник «Локомотива» Юрий Семин может быть уволен.

globallookpress.com

«Семин очень хорошо работал в «Локомотиве», но все тренеры когда-нибудь уходят. Хотя, я думаю, Сёмин уйдет из клуба, только если сам этого захочет. Отношусь к нему с большим уважением», — заявил Луческу Sport24.

«Локомотив» за восемь туров до конца сезона набрал 41 очко и занимает второе место. Чемпионат России приостановлен из-за коронавируса.

Ранее Луческу заявил, что «Зенит» не может оставить игрока с тюремным прошлым.

Источник: Россия Сегодня

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