Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию из-за коронавируса у хоккеиста его команды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует уходить на самоизоляцию после того, как у хоккеиста его команды Дмитрия Мелешко был обнаружен коронавирус.

РИА Новости

«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удалёнку и прочее», — приводят слова пресс-секретаря главы Белоруссии Натальи Эйсмонт РИА Новости.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где продолжаются спортивные мероприятия, несмотря на пандемию коронавируса.

Ранее сообщалось, что у хоккеиста из команды Лукашенко нашли коронавирус.