Лукашенко не будет уходить на самоизоляцию из-за коронавируса у хоккеиста его команды

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не планирует уходить на самоизоляцию после того, как у хоккеиста его команды Дмитрия Мелешко был обнаружен коронавирус.
«Президент не был и не будет уходить в изоляцию, удалёнку и прочее», — приводят слова пресс-секретаря главы Белоруссии Натальи Эйсмонт РИА Новости.
Белоруссия является единственной страной в Европе, где продолжаются спортивные мероприятия, несмотря на пандемию коронавируса.
Ранее сообщалось, что у хоккеиста из команды Лукашенко нашли коронавирус.
Источник: Россия Сегодня