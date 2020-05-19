Маас провёл переговоры с Помпео

19 мая 2020     16
Маас провёл переговоры с Помпео

02:39

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас провёл переговоры с госсекретарём США Майком Помпео.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице внешнеполитического ведомства ФРГ в Twitter.

«Именно в кризис трансатлантические партнёры должны, как экономически сильные государства, взять на себя ответственность. В повестке — Украина и нормандский процесс, Ближний и Центральный Восток», — рассказали в МИД.

Ранее американский лидер Дональд Трамп провёл переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Отмечалось, что стороны «обсудили позитивное развитие борьбы с пандемией коронавируса, исследование и открытие экономик США и Германии».

Источник: Россия Сегодня

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