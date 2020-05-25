«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»

25 мая 2020     13
«Майнц» обратился к Клоппу после разгрома от «Лейпцига»

01:00

Немецкий футбольный клуб «Майнц» обратился к главному тренеру английского «Ливерпуля» Юргену Клоппу после второго в сезоне Бундеслиги разгромного поражения от «РБ Лейпциг».

Реагируя на твит комментатора Бунедслиги Криса Шарплеса о том, что в «Майнце», вероятно, ненавидят форварда «Лейпцига» Тимо Вернера, во второй раз оформившего хет-трик в матче с их командой, пресс-служба клуба написала: «Клопп, можешь уже наконец-то забрать его».

24-летний Вернер выступает за «Лейпциг» с 2016 года. По данным СМИ, в его трансфере заинтересованы несколько европейских топ-клубов, в числе которых и «Ливерпуль».

Ранее сообщалось, что хет-трик Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц» в матче Бундеслиги.

Источник: Россия Сегодня

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